大分県日田市の子どもたちが夏休みに取り組んだ自由研究の作品を展示する「第63回小・中学生自然研究作品展」（西日本新聞社など後援）が、同市上城内町の市立博物館で開かれている。今回は市内の17小学校から142点の力作が寄せられ、来場者を楽しませている。10月13日まで、入場無料。作品展は1961年に始まり、例年実施されている。17小学校の1〜6年の児童たちが自然科学に関して調べて模造紙やノートにまとめた研究成果、採