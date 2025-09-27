熊本県水俣市の不知火海海岸沿いにある「湯の児（こ）温泉」が8月、開湯100周年を迎えた。市や旅館は8月からさまざまな記念事業を展開中で、27日に湯の児温泉を代表する旅館の一つ「海と夕やけ」のコンベンションホールで記念式典・講演を開く。27日限定で、3軒の温泉施設が100円で入浴できる。湯の児温泉は、4世紀ごろ景行天皇が熊襲（くまそ）征伐の折にぬるめの湯を見つけ、「湯の親ではなく、子だ」と評したことが名前の由