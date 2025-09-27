8月の記録的大雨の被害を受けて熊本県は26日、社会インフラの本格復旧に向けた工事費など総額500億6900万円の本年度一般会計補正予算案を開会中の県議会定例会に追加提案した。社会インフラ関連では、崖崩れなどがあった国道443号（美里町）や国道266号（上天草市）などの公共土木施設の復旧に286億5900万円、土石流発生による砂防施設整備などに41億1900万円、河川・港湾などの土砂撤去に13億7200万円を充てた。農林水産業