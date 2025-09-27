KTNテレビ長崎の番組審議会が10日開かれ、長崎原爆の日の「LiveNewsイット！SPつなげ未来へナガサキの80年」（8月9日午後4時35分から放送、55分）を審議した。番組前半は水上恒司さん、上白石萌音さんの20代の俳優2人が長崎の被爆者をインタビューし、体験や思いをつないでいく大切さと決意を紹介。後半は核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）国際運営委員の川崎哲さんを迎え、世界の核の現状を報告した。制作側から