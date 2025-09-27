西海短歌連盟（山口礼子会長）は、長崎県松浦市志佐町の市文化会館で第31回西海短歌祭（西日本新聞社など後援）を開き、県内外の愛好者36人と選者4人が詠んだ40首を合評した。同連盟は松浦短歌会（松浦市）を主体に県北の四つの短歌結社で構成する。作品発表と研修の場として年1回の短歌祭を実施してきた。応募者の互選による最優秀作には松浦市の不動産業、山口将仁（まさひと）さん（41）がパレスチナ紛争に巻き込まれる子