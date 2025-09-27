第2次世界大戦中、長崎市香焼町にあった「福岡俘虜収容所第2分所」で亡くなった連合国の捕虜を追悼する式典が13日、跡地の記念碑前であった。遺族や駐日オランダ大使館関係者、地元の中学生ら約100人が、73人の犠牲を悼んだ。収容所は1942〜45年、現在の香焼中の敷地内に設けられた。オランダ、米国などの兵士や民間人が最大で1500人ほど収容された。関係者によると、疫病がまん延する中、近くの造船所で労働を強いることもあ