長崎県大村市議会は26日、最終本会議を開き、緊急提案された議員定数を現行の25から22に削減する条例改正案を否決した。閉会前に市議4人から提案があり、「時間をかけて議論すべきだ」などと反対意見が相次いだ。4人は提案理由として、1997年から据え置かれていた議員報酬を増額することになったことを挙げた。最終本会議では総額160億7298万円を追加する本年度一般会計補正予算案など36議案を可決、認定、同意した。（今井