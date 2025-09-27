長崎県松浦市は26日、鎌倉時代の元寇（げんこう）・弘安の役（1281）で沈没した元軍の船3隻が発見された鷹島沖の鷹島海底遺跡について本年度分の調査を始めた。期間は10月13日までで、この日は調査を主導する国学院大の池田栄史教授が沖合に出発する前に殿ノ浦港で概要を説明した。沈没船は2011年と14年、昨年にそれぞれ1隻ずつ確認されている。昨年に発見された3隻目は海岸から約150メートル地点にあり、水深18〜19メートル