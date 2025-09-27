長崎県と長崎市、長崎大でつくる核兵器廃絶長崎連絡協議会は26日、核のない世界に向けて国際情勢を学び、平和活動に取り組む「ナガサキ・ユース代表団」の第14期生に18〜20歳の長崎大の学生6人を任命した。メンバーは来年4月25日〜5月2日の日程で、米ニューヨークである核拡散防止条約（NPT）再検討会議を傍聴する予定。長崎の若者を対象に2013年から続く人材育成プロジェクト。メンバーは再検討会議での経験を基に小中学校の