長崎県佐世保市議会は26日、定例会最終本会議を開き、来年度から水道料金を27・5％値上げする条例改正案を賛成多数で可決した。老朽化したインフラの維持、更新に多額の費用を要するためで、料金値上げは消費税増税時を除けば16年ぶり。激変緩和措置として、上昇分のうち、2026年度は10％分、27年度は5％分を一般会計で負担し、28年度から全面施行する。現在の基本料金（1カ月の使用水量10トン）は1484円。26年度以降、段階的