´Ú¹ñ¤ÎÆ«·Ý²È¡¢Íû½áÒÙ¡Ê¥¤¥æ¥ó¥½¥×¡Ë¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤È²Ï¶äÄÁ¡Ê¥Ï¥¦¥ó¥¸¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬¡¢º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÂçÀîÆâ»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¥Ê¼ÍÒÅ¸¼¨¾ì2³¬¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¦¼¼¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¤¿Çò¼§¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ä¤Ü¤ä²ÖÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿©´ï¤Ê¤É¡¢2¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Æ«¼§´ï·×67ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Þ¤Ç¡£ÆéÅç¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤È´Ú¹ñÆ«·Ý³¦¤È¤Î¸òÎ®¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½50¼þÇ¯¤Î2015Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂçÀîÆâ»³¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï23Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¡£Íû¤µ¤ó¤ÏÍû»á