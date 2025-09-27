「新時代を迎える『鍋島焼』をイメージして新しい書体を作りました。鍋島焼の精巧な筆遣いやシャープなラインを意識してます」佐賀県伊万里市大川内山地区の鍋島焼窯元が取り組む開窯350周年記念事業で、アートディレクターを務める長尾周平さん（38）＝福岡県久留米市＝が、文字に込めた思いを話してくれた。「窯元市」や「風鈴市」などの書体も刷新し、窯元や地域の営みを映像や写真で残すアーカイブ事業も進める長尾さん