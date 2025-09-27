佐賀県みやき町の公益財団法人「大電教育振興会」（山倉修一理事長）は、県内の8団体に計148万円の教育振興助成金を贈呈した。振興会は同町に事業所や工場を置く電線・ケーブルメーカー「大電」（福岡県久留米市）が地域貢献の一環で2020年に設立。県東部地区を対象に、21年度から高校生や大学生への奨学金給付、小中高校などへの教材寄贈、教育振興助成金の交付に取り組み、24年度までの累計支援額は約3800万円に上る。18日