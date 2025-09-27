アマチュアの「カンサイカップオールジャパン学生アマチュアゴルフトーナメント2025」が25、26日、福岡県那珂川市の筑紫ケ丘GC（6805ヤード、パー72）で行われ、19歳の小川寿興翔（日大）が通算3アンダー、141で初優勝を飾った。小川は「将来は米ツアーに参戦してマスターズで優勝したい」と高みを見据えた。3打差の2位に林田聖也（福岡・沖学園中）と林駿馬（大阪学院大）が並び、マッチングスコアカード方式で林田が2位、林