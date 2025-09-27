財源には限りがある。防衛力の強化は予算配分に優先順位を付け、節度を持って取り組むべきだ。首相になる可能性がある自民党総裁選の候補者は、しっかりと意識してもらいたい。政府は防衛力整備計画に基づき、2027年度までの5年間で防衛費の総額を約43兆円に増やす。4年目となる26年度予算の概算要求で、防衛省は過去最大の8兆8454億円を求めた。重点の一つは無人機の活用拡大だ。空、海上、海中の沿岸防衛体制を構築する。