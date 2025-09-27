朝晩はやや涼しさを感じるこのごろ。実りの秋が色づいている。田んぼの周辺には真っ赤なヒガンバナが咲きそろい、稲の黄色と美しいコントラストを見せている。大分県玖珠町戸畑の村上英二さんの田では25日、稲刈りが始まった。今年の出来は「十分いい」と話す。酒米「五百万石」が実った30アールでコンバインが、うなり音を響かせていた。（菊地俊哉）