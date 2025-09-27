【ロンドン共同】英政府は26日、不法移民の就労防止策としてスマートフォン上で提示する身分証明書「デジタルID」を発行する方針を表明した。就職する際、雇用主への提示を義務付ける。次期総選挙が実施される期限の2029年までの導入を目指す。英国では英仏海峡をボートで渡って不法入国する移民に対する不満が高まっている。スターマー首相は「デジタルIDは不法就労を減らし、一般市民には利益となる」とアピールした。専門家