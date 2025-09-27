ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4日ぶりに反発し、前日比299.97ドル高の4万6247.29ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースが維持されるとの期待が強まり、買い注文が優勢だった。8月の米個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比の上昇率が金融市場の予想並みだった。インフレ進行が緩やかで、FRBによる追加利下げの観測が維持される