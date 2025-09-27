日本テレビ系ニュース番組『news zero』(毎週月〜木曜23:00〜、金曜23:30〜)では、来年秋の番組開始20年に向けて「明日をよくする」をテーマに、29日からキャスターの藤井貴彦と櫻井翔が、様々な企画に挑む。(左から)藤井貴彦、櫻井翔29日の放送(予定)では、櫻井がバスケットボールの最高峰・NBAで、日本選手最長となる7年目を迎える八村塁選手を単独取材。日本選手初のドラフト1巡目指名でNBA入りを果たすなど華々しいバスケ人生