お笑い芸人・出川哲朗がMCを務める番組『出川哲朗のこのあとどーなる？』が、MBSテレビできょう27日に放送される（後4：00〜5：00※関西ローカル）。【写真複数】出川哲朗がMCで回すクイズ番組の様子VTRの「このあと」どうなるのか、その結末を出演者たちが面白おかしく予想しながら、時には奇想天外な答えを繰り出すクイズバラエティー。出川が司会するスタジオには、安斉星来、WEST.桐山照史、永尾柚乃、バカリズムが集結