ソフトバンクは２６日の楽天戦（楽天モバイル）に４―３で逆転勝ちを収め、優勝マジックをついに「１」とした。孫正義オーナー（６８）が戦況を見守った試合で優勝へ価値ある１勝を手にした。終盤に試合をひっくり返した。先発の上沢は２回までに３点を失う苦しい立ち上がり。それでも持ち前の修正能力で３回以降はスコアボードにゼロを並べ、味方の反撃を待った。すると打線は６回に柳町の５号２ランが飛び出し、７回には近藤