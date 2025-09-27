俳優の和田雅成と高橋大翔が26日、東京・台場のフジテレビ本社で行われた同局の動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』(毎週金曜20:00〜配信、全6話)の完成披露イベントに登場した。(左から)和田雅成、高橋大翔舞台『刀剣乱舞』や『花郎〜ファラン〜』などの和田と、MEN'S NON-NOの専属モデルとしても活躍中の高橋がW主演を務める同ドラマは、浅井西氏による同名コミックを実写ドラマ化したもの。情に厚い若頭・片岡(和