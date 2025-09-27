大相撲秋場所１３日目の２６日、大嶽親方（６４＝元十両大竜）が東京・両国国技館で会見した。大嶽部屋の師匠を務める大嶽親方は秋場所後に６５歳の定年を迎える。千秋楽翌日の２９日付で熊ヶ谷親方（元幕内玉飛鳥）が「大嶽」を襲名して部屋を継承し、現大嶽親方は「熊ヶ谷」を襲名して部屋付きとなる。昭和の大横綱・大鵬が開設した「大鵬部屋」に入門し、その後に部屋を引き継いだ大嶽親方は現役時代の師匠との思い出を回想