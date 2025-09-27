自民党総裁選（１０月４日投開票）で本命視される小泉進次郎農水相の陣営がピリピリムードだ。小泉氏は２６日の閣議後記者会見で、週刊文春に報じられた小泉陣営の中でネット配信動画に小泉氏を持ち上げるコメントをするよう要請が行われていた?ステマ疑惑?について、「参考例の中に一部行き過ぎた表現があり、申し訳ない。責任は私にある」と謝罪した。小泉陣営で広報を担当する牧島かれん元デジタル相の事務所関係者が陣営