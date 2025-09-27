女子テニスの元世界ランク８位でスター選手だったアンナ・クルニコワさん（４４）が、４人目の子どもを妊娠している姿を海外メディアが報じた。ロシア出身のクルニコワさんは、幼少から頭角を現し、４大大会での優勝こそないが、ツアー１６勝を挙げ、世界ランクで最高８位にまで上り詰めた。華やかさもあいまって高い人気を誇ったが、ケガもあり２００３年に引退。歌手のエンリケ・イグレシアスと結婚し、現在３児の母親となっ