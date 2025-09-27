まさかの失速だ。大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）に一方的に寄り切られて痛恨の連敗。取組後の支度部屋では報道陣の取材に応じず、足早に国技館から引き揚げた。７月の名古屋場所は左足親指のケガで途中休場。新横綱からの３場所で皆勤は１度だけと、横綱の責任を果たせていない。名誉挽回を期す今場所は初日から１１連勝で優勝争いの先頭を快走して