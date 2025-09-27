TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小堺一機さんと渡辺美里さん。ここでは、1985年にリリースされたチャリティー・ソング「We Are The World（ウィ・アー・ザ・ワールド）」（U.S.A. For Africa）について語り合いました。（左から）小堺一機さん、渡辺美里さん◆渡辺「素敵な声の人たちが集まって…」渡辺：私「We Are The World」と「アンパンマンのマーチ」を聴