ドル高が一服ドル円は１４９円台半ばに伸び悩むＰＣＥは予想通り＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、前日の急速なドル高が一服し、ドル円は１４９円台半ばに伸び悩んだ。ＦＲＢが重視しているインフレ指標で注目となっていたＰＣＥ価格指数が発表になったが、コア指数は前年比２．９％と、パウエル議長の言及通りの内容となった。市場予想とも一致。 これを受けて為替市場はドル安の反応が見られた。一部には今週