「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆宝塚記念３着以降、休養しているジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴）は天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）で復帰する。