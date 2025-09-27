イスラエル政府は、国連総会で行われたネタニヤフ首相の演説にあわせ、アメリカ・ニューヨーク中心部でパレスチナ自治区ガザへの攻撃の正当性を主張するキャンペーンを展開しました。イスラエルネタニヤフ首相「10月7日を忘れるな。スマホをかざしてズームインしてください。そうすれば、私たちがなぜ戦い、なぜ勝たなければならないのか分かります」ネタニヤフ首相は26日、国連総会の一般討論演説でこのように述べ、右胸につけ