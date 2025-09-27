「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）日本から参戦予定のクロワデュノールとビザンチンドリームが２５日、滞在しているシャンティイのコワイラフォレ調教場（芝周回コース）で１週前追いを行った。クロワデュノールは北村友を背に４Ｆから併せ馬。鞍上は「前哨戦から間もないので、負荷をかけるというよりはコンディションを維持しつつ、心肺機能を高めるということを意識しました。動きは良かったと思いますし