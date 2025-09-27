おととし、川崎市の多摩川沿いでスーツケースの中から男性の遺体が見つかった事件で、検察側は元交際相手の女に懲役19年を求刑しました。この事件は、おととし12月、動画配信をしていた原唯之さん（46）が川崎市の多摩川沿いでスーツケースの中から遺体で見つかったものです。元交際相手の西高舞被告（33）やその家族ら5人が殺人や死体遺棄などの罪に問われ、西高被告は初公判で起訴内容を認めています。きのう（26日）横浜地裁で