2024年Sexy Zoneから改名し、再スタートを切ったtimelesz。新メンバーも加わり、快進撃を続けている。9月27日（土）には、土曜プレミアム『タイムレスマン』が放送（フジテレビ系列）される（出所：とれたてフジテレビ）【写真】東京タワーの下に集まり楽しそうな様子の｢timelesz｣男性アイドルグループのtimeleszが、予想以上とも言える快進撃を続けている。新メンバー合流後のアリーナツアーを成功させ、ドーム公演の予定も発表さ