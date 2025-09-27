真っ赤なヒガンバナに黒いチョウ。青江隆晴さんが撮影した秋らしい1枚です。 【写真を見る】ヒガンバナの蜜を吸うクロアゲハは益虫？害虫？ 武家にとっては優雅さや繁栄を象徴する存在 生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。【関連記事】「縁起が悪い」といわれてきたヒガンバナはどうして墓地や畔に多い？「毒性を利用しようと人為的に植えられた」説ーこの黒いチョウは？（東洋産業大野竜徳さん）「写真