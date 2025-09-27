【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 9月27日の放送では、社会現象を巻き起こすほどの人気作品を生み出してきた、脚本家・坂元裕二の世界観を深堀りする。 ■19歳で脚本家デビュー！坂元作品の魅力とは 19歳のときに脚本家としてのキャリアをスタートさせ、23歳