郄嶋政宏は、都内の行きつけのバー「銀座ゼニス」の扉を勢いよく開けた。カウンターには、今年7月に亡くなったヘヴィメタルの創始者、オジー・オズボーンのラベルのジンのボトルが鎮座する。郄嶋がオジーの大ファンと知っての、オーナーバーテンダーの須田善一さんの心尽くしだ。「献杯がすんだら、今日はいろんな国産クラフトジンを試してみましょう。日本各地に蒸留所が増えており、ブームの頂点を迎えていますか