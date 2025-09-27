2025年、過去最速のペースで増加するインバウンド。キャリケースを片手に、物珍しそうに街中を歩く外国人グループの姿は、ありふれた光景になりつつある。9月16日、本誌は東京駅構内で大きなバッグを抱え、のんびり歩く “イングリッシュマン” を発見。行きかう人々は、当然、“オーラゼロ” のこの男が伝説的なミュージシャン・Sting（スティング）であることに気づくはずもないーー。「9月12日から、2年半ぶりとなる日本ツ