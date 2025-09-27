2025年9月25日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、中国が世界貿易機関（WTO）にて発展途上国が得られる「特別な利益」を放棄したと報じた。記事は、中国の李強（リー・チアン）首相が23日に米ニューヨークで開かれた国連総会で、WTOにおいて中国が享受してきた「発展途上国」としての特別な利益を、将来的に放棄する意向を表明したと紹介。これは「発展途上国」という位置づけ自体を放