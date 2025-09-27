27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万5200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては154.99円安。出来高は9351枚だった。 TOPIX先物期近は3164.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.52ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45200+1509351 日経2