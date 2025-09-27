◇パ・リーグソフトバンク4―3楽天（2025年9月26日楽天モバイル）「1番・DH」で出場したソフトバンク・柳田が、右脚負傷から復帰後2度目のマルチ安打を放った。3―0の5回2死、追い込まれていたが古謝の3球目の140キロカットボールを見事に捉えて右中間へ運び、余裕を持ったスライディングで二塁へ到達。24日の楽天戦から1番に座り、3試合連続安打でチームは3連勝。名実ともにチームを引っ張る頼もしい仕事をしている。