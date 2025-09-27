◇パ・リーグソフトバンク4―3楽天（2025年9月26日楽天モバイル）クールな男が「命がけで投げました」と気迫満点だった投球を振り返った。ソフトバンク・上沢が7回7安打3失点で日本ハム在籍時の21年に並ぶキャリアハイの12勝目を手にした。「3点差をひっくり返してもらって、次の回に“失点しました”なんて言えない。流れ、雰囲気も悪くなるし。生きるか死ぬかくらいで投げました」中5日での登板は立ち上がりに苦しん