◇パ・リーグソフトバンク4―3楽天（2025年9月26日楽天モバイル）首位・ソフトバンクは26日、楽天に4―3で逆転勝ちし、3連勝で優勝マジックを1つ減らして1とした。0―3の6回に柳町達外野手（28）の5号2ランで反撃。7回に近藤健介外野手（32）の三塁打で同点に追い付き、栗原陵矢内野手（29）の二塁打で勝ち越した。春先の最下位からV字回復した今季のチームの歩み同様、見事な反発力を発揮。きょう27日に西武に勝つか引き