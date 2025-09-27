日本ハム・松本剛外野手（32）が26日、出場登録日数が8年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たした。11年ドラフト2位で帝京から入団。22年は自打球による左膝骨折も経験したが、打率・347で首位打者を獲得し、ベストナインにも輝いた。球団を通じ「取得できたのは育ててくれたファイターズの指導者、関係者をはじめ、携わってくれた全ての方々のおかげ。感謝の気持ちでいっぱい」とコメントした。