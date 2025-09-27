ＤｅＮＡ５―４巨人（セ・リーグ＝２６日）――ＤｅＮＡが競り勝ち、シーズン勝ち越しが決まった。七回、山本の右前打に敵失が絡み、１点を勝ち越した。巨人は山崎が３回４失点と崩れたのが響き、３連敗。◇２・５ゲーム差で背中を追う２位ＤｅＮＡとの今季最後の２連戦の初戦。３位の巨人は、一時は３点差を追いつく粘りを見せたが、七回に右翼オコエの悪送球から決勝点を奪われ、競り負けた。拙攻の数々も痛かったが、悪い流