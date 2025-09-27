日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が26日に自身のインスタグラムを更新。東京・天王洲で開催された「ジブリの立体造型物展」を紹介した。過去に「魔女の宅急便」キキのコスプレショットを披露するなど、ジブリ好きで知られる河出アナ。「ジブリの世界に潜ってきました見渡す限り“ジブリがいっぱい”な空間」「雫と眞人の気持ちが、ほんのちょっと分かった気がしました」と記し、「耳をすませば」の電車シーンや「君たち