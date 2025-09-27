＝LOVE（イコールラブ）の野口衣織（25）が26日、自身のインスタグラムを更新。私服のオフショットを公開した。「夏の夜の写真！」と記し、デコルテラインを見せた透け感ある衣装を披露。スケルトンめがね姿もアップした。フォロワーからは「ネイルかわいい！！スタイル良すぎだし顔小さすぎるー」「大人の雰囲気」「いーちゃんを好きになった夏，最高の夏でした」「めろい」「天女様かとおもったよ！」「大好きなビジュ」「可愛