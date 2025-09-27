元女優堀北真希さんの実妹でモデルのNANAMI（30）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。NANAMIは「朝ごはん食べてマッサージしてプールで泳ぐが1日の始まりの鉄板だったBangkok」とつづり、旅行先のタイ・バンコクのプールサイドで撮影された黒のビキニ姿を公開。引き締まったくびれを披露した。さらに「1日2万歩は歩いてたけどしっかりとムチったまぁ、旅行中はいいのさっ」と記した。この投稿にフォ