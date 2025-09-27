韓国モデルのキム・ボラ（34）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄・宮古島を訪れた様子を投稿した。白のビキニ水着姿でダイビングをしたり、「ダイビングから帰る途中に釣りのチャンスまで。刺し身、ステーキ、本当に宮古島の絶品です」とキティTシャツ姿で大きな赤い魚も釣り上げた。魚の料理を堪能しただけでなく、デコルテを大胆に露出したオレンジ色のミニワンピース姿でカクテルを飲んだり、ドライブや絶景など