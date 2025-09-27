◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―４人（２６日・横浜)流れを手放さなかった。巨人のドラフト５位左腕・宮原が１１戦目でプロ初ホールドをマークした。３点差を追いついた直後の５回。両チーム通じて初の３者凡退でリズムを生み、「ホールドできたことは本当、素直にうれしい」と口にした。果敢に攻め込み、主力の佐野、山本らを１０球で料理。帽子がズレるほどのダイナミックな投法で、最速１４８キロの直球、カットボー