◆パ・リーグ西武５―８日本ハム（２６日・ベルーナドーム)ソフトバンクの優勝を阻止する大飛球がバックスクリーンに消えた。日本ハム・水野は、４―４の５回１死二、三塁、糸川のシンカーを捉え決勝３ラン。「下位打線だからといって、なめられたくない。すごいアーチストになってきたなと思います」。自身初となる２試合連続の一発。昨季に並ぶ自身最多タイの７号に白い歯を見せた。チームは、初回に３点を先取されながら勝